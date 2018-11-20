Beyşehir Belediyesi, meyvecilikte örnek olacak
KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi, yöre çiftçisine önder olabilmek için örnek meyve bahçesi kuruyor.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak bugüne kadar yürüttükleri faaliyetlere ilave yeni ve farklı bir çalışmaya daha imza attıklarını söyledi.
Beyşehir’de atıl vaziyette duran, mülkiyeti belediyeye ait 24 bin metrekarelik bir alanı örnek meyve bahçesi haline dönüştürmeye karar verdiklerini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:
"Bu çalışmayla yöremiz çiftçisine zirai faaliyetler noktasında da önder ve örnek olmayı hedefliyoruz. Asıl amacımız boş duran kıraç alanlarda da meyvecilik yapılabileceğini bölgemizdeki çiftçilerimize, üreticilerimize göstermek.Bu kapsamda, dikim çalışmaları sona eren 700 ceviz fidanımızı toprakla buluşturduk. Şu anda bölgemize uygun ve en verimli olabilecek fındık türünü belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu tür belirlendiğinde, 300 fındık fidanı alana dikilecek."
Bu fidanların özel bir sulama sistemiyle sulanacağının altını çizen Özaltun, "Sistem, hem fidanın rüzgar ve dış etkenlerden korunmasını sağlarken, diğer yandan da ihtiyaç duyulan suyu depoladığı haznesinden temin edecek. Fidanlar yağışlı dönemlerde toprağa düşecek kar ve yağmur suyundan da istifade edebilecek." diye konuştu.
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