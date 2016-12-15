Beyşehir Belediyesi personeline koruyucu kışlık elbise dağıtıldı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, bünyesinde dağıtılmış birimlerde devir yapan çalışanlara daha dar çalışabilmeleri ve ağır kış şartlarından etkilenmemeleri amacıyla Iş Güvenliği Kanunu’na uygun koruyucu kışlık elbiseler dağıttı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Belediye’nin sahada mesai yürüten değişik birimlerinde görevli personelin daha dar çalışabilmeleri ve sert kış koşullarından etkilenmemeleri için Meslek Güvenliği Kanunu’na yerinde koruyucu tek müşteri kışlık elbise dağıtımı yaptıklarını söyledi. Başkan Özaltun, amaçlarının ilçe halkına en iyi şekilde hizmeti sunmaya çalışan, daha hoş bir Beyşehir için yoğun bir mesai harcayan personelin bu hizmeti yerine getirirken performansını yüksek tutabilmek olduğunu belirterek, “böylece personelimiz için özel kışlık kıyafetler tedarik ettik. Böylelikle personelimiz çalışmalarını kış ortamında da herhangi bir aksaklığa meydan vermeden daha dar bir şekilde yapabilecekler” dedi.

Özaltun, personele meslek güvenliği kanununa uygun maske, çelik burunlu bot, Beyşehir Belediyesi logolu flaşörlü mont, pantolon, swit, bere, eldiven, koruyucu gözlük gibi koruyucu kışlık kıyafetlerinin de dağıtıldığını kaydetti.