Ana Sayfa   >   Genel   >   Beyşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını ve kuşları unutmadı

Beyşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını ve kuşları unutmadı

03 Ocak 2017 Salı, 15:35

Benzer Konular

Beyşehir’de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Beyşehir'de karla mücadele ekiplerine “teşekkür” yemeği
Beyşehir'de okul bahçeleri temizlendi

KONYA (AA) – Beyşehir İlçe Belediyesi, kar yağışı sonrasında açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları ile göl kıyısında yaşayan su kuşları için doğaya yi̇yecek bıraktı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir’deki kar yağışının ardından her yerin bembeyaz bir görüntüye büründüğünü söyledi.

İlçede yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının da kar örtüsü üzerinde açlıkla karşı karşıya kaldığını ifade eden Özaltun, “Onların beslenmesi için ekmek ve çeşitli gıda maddelerini esnafımızdan toplayan ekiplerimiz, bunları park ve farklı alanlara bıraktı. Aynı zamanda bu farkındalık oluşturma açısından da önemli bir faaliyet oldu. Belediye olarak bu konuda da üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayretindeyiz.” dedi.

Beyşehir Belediyesi Doğal hayatı yemleme

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet