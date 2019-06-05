Beyşehir Belediyesinde bayramlaşma

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediye binasındaki bayramlaşmada konuşan Başkan Bayındır, Beyşehir'in tüm çalışanlardan hizmet beklediğini söyledi.

Beyşehir'e el birliği içerisinde en iyi şekilde hizmet edeceklerini ifade eden Bayındır, şunları kaydetti:

"Sizlerle olmaktan onur duyuyorum. Beyşehir’in değerli evlatları, Beyşehir’in bir köşesinden geldiniz, bu topraklar için gecenizi gündüzünüze katıyor, çalışıyorsunuz. Bir takım eksiklikler olabilir. Bunları hep birlikte gidereceğiz. Beraber olursak yapamayacağımız iş yok. Hepinizin bayramı kutlu olsun."

Başkan Bayındır, daha sonra personelle bir süre sohbet etti.