Beyşehir Belediyesinden Damlapınar Yaylası’na park

Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Damlapınar Mahallesine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan ve çok sayıda yayla evinin bulunduğu Damlapınar Yaylası’nda yaşayanlara bir süre önce yaptığı ziyarette sözünü verdiği park çalışmasını bitirdiklerini söyledi. Yaklaşık bin 600 rakıma sahip Damlapınar Yaylası’nda ikamet eden vatandaşların talebi üzerine çalışmaları başlatılarak bitirilen parkla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Özaltun, “Alanın temizlenmesi ve düzenlenmesinin ardından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları sonrasında etrafı duvar örülerek ve tel çit çekilerek çevrildi, içerisine kamelyalar yerleştirilerek yürüyüş yolu yapıldı. Beyşehir Belediyesi olarak dış mahallelerimizin de parklara, yeşil alanlara kavuşturulmasına son derece önem veriyoruz. Bu anlamda, en ücra noktada, köşedeki yerleşim yerlerine bile kurum olarak hizmet götürüyoruz” dedi.