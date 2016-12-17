Beyşehir Belediyesinden din görevlilerine 15 Temmuz teşekkürü

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, 15 Temmuz alçak darbe girişiminin yaşandığı gece, vatan hainlerine ve darbeci zihniyete karşı sergilediği şerefli duruş ve demokrasi nöbetlerinde dualarıyla yapmış olduğu katkılardan dolayı din görevlilerine birer plaket vererek teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çayevi’nde verdiği yemekte İlçe Müftülüğü bünyesinde büyük kasaba merkezindeki camilerde ödev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Yemeğe, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, ilçe vaizi, imam ve müezzin kayyımlardan oluşan din görevlileri katıldı.

Toplantı vesilesiyle öncelikle din görevlileriyle bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Özaltun, 15 Temmuz’un unutulmaması gereken fazla önemli bir tarih olduğunun altını çizdi. Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak da 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını ve unutulmaması namına da fazla çeşitli etkinlikler yürüttüklerini kaydetti.

Meydanlarda yapılan o dualarla o çok kritik süreci atlattıklarına vurgu yapan Özaltun, “Demokrasisine, vatanına, bayrağına sahip meydana çıkan toplumun her kesimiyle, vatandaşlarımız, müftümüz, din görevlilerimiz, belediye personelimiz, siyasi parti ilçe teşkilatlarımızla bir ve bütünüyle o gece ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde gösterdiğimiz beraberlikle çok şükür 15 Temmuz geride kaldı. Allah’ımıza binlerce defa şükrediyoruz. İnşallah, bir daha memleketimiz diğer 15 Temmuz’lar yaşamasın diye dua ediyoruz.Bu anlamda, bugün 15 Temmuz’u unutturmama anlamında bu yemek yemek vesilesi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

Müslüman coğrafyada akan kan ve gözyaşları konusuna da değinen Özaltun, bundan böyle bu zulme bir son verilmesini özlem ettiklerini dile getirdi. Halep’te yaşanan dramdan da laf eden Özaltun, “15 Temmuz bir Kurtuluş Savaşıydı gerçekte. Bunu hepimiz bugün bundan böyle çok iyi görüyoruz. Eğer 15 Temmuz günü bunlar başarılı olsaydı, biz Halep’deri daha kötü olabilirdik, biz Suriye’den daha kötü olabilirdik. Ve üzülerek söylüyorum ama bugün Halep’teki kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti olarak sadece biz sahip çıkıyoruz. Lakin eğer Türkiye’de bizlerin başına böyle bir olumsuzluk gelseydi bilmiyorum bize sahip çıkan olur muydu. Ben sanmıyorum lakin. İnşallah Allah’ım ülkemizi o durumlara düşürmesin. Zira hep söylüyorlar ya ‘son kale Türkiye’ diye. Allah’ın izni ile bu son kale yıkılmayacak. Kardeşlerimiz için bu kale sonuna kadar dimdik ayakta kalacak.

“Türkiye ve İslam Alemi fazla önemli sınavdan geçiyor”

Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelikoğlu da, ülkenin ve İslam aleminin çok önemli bir sınavdan geçtiğini söyleyerek, “Böylesine kritik hadiselerin olduğu dönemde Belediye Başkanımızın bizi bu şekilde dairesel masa civarda toplamasından nedeniyle önemli memnuniyetimi bildirmek istiyorum” dedi.

Kendilerinin ülkeye ve İslam Alemine verecekleri fazla güzel şeylerin olduğunu ifade eden Çelikoğlu, “Bu yemek yemek bir ivme olacak inşallah. Kendimizi, sorumluluğumuzu daha iyi bileceğiz, daha iyi tanıyacağız. Ülkemize, milletimize daha ivmeler verebiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardındaki İlçe Müftüsü Çelikoğlu ve din görevlilerine teşekkür plaketleri Belediye Başkanı Murat Özaltun ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol göre ibraz edildi.