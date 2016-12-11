Beyşehir Belediyesinden iki dilde turizm rehberi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçenin tanıtımına karşın kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi. Beyşehir Belediyesi’nin Mevlana Kalkınma Ajansı’nın da (MEVKA) desteğiyle iki öbür dilde hazırlattığı “turizm rehberi” ilçeyi tanıtacak.

Turizm rehberi çalışmasıyla ilgili izah etme yapan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın ‘cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır’ dediği şehir olan Beyşehir’i takdim etmek için belediye olarak yeni bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. İlçeyi, turizme kazandırmak için böyle bir alıştırma yaptıklarını belirten Başkan Özaltun, “Tarihte, Eşrefoğlu Beyliği’nin yazlık başkenti, Eşrefoğlu Süleyman Bey’in nazargahı olan Beyşehir’i her yönüyle tanıtmak ve ilçeyi turizme kazandırabilmek için kolları sıvadık. Bunun birincil yolunun da ilçeyi tanıtıcı data, evrak ve görsellerin yer aldığı kitap, kılavuz, katalog, broşür gibi yayınları hazırlatıp ilçenin ziyaretçileriyle buluşturmak. Resim ve görsellerle de desteklediğimiz, İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan turizm rehberinde Beyşehir coğrafyasını içeren dev bir harita olacak ve ilçenin tarihi, kültürel değerleri, turistik faaliyet alanı ve görülmesi gereken yerlerin burada nokta olarak da gösterilecek” dedi.

Turizm rehberi çalışmasına da değinen Başkan Özaltun, “Beyşehir’in tarihi geçmişinden kısaca bahsediliyor, bununla birlikte milli park olan bölgede gerçekleştirilebilecek tekne turları, avcılık, su sporları, fotoğrafçılık, doğa yürüyüşleri, acemi balıkçılık, off-road, yamaç paraşütü, dağcılık gibi aktiviteler görselleri yer alıyor. Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ile ilgili bilgilerin de yer verildiği rehberde, tarihi Eşrefoğlu Camisi, bedesten, Eşrefoğlu hamamı, kale kapısı, Taşköprü, İsmail Ağa Medresesi, Bayındır Camisi, Kubad Abad Sarayı, Kızkalesi ve Adası, Anamas Dağları, Karagöl, Leylekler Vadisi, Eflatunpınar Hitit Anıtı ve Havuzu, Fasıllar Kurtbeşiği Anıtı, Atlıkaya Kitabesi, Herakles Lahdi gibi görülmesi zorunlu yerler ve turistik faaliyet alanları yer alıyor. Rehberde Beyşehir’e ulaşım imkanları ilgili bilgiler de yer alacak, inşallah ilçemizin tanıtımına yeni çalışmamız olan bu rehberin büyük ölçüde katkıda bulanacağına inanıyoruz” biçiminde konuştu.