Beyşehir Belediyesinden iki dilde “Turizm Rehberi”

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesinin, Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) da desteğiyle iki farklı dilde hazırlattığı “Turizm Rehberi”nin ilçeyi her yönüyle tanıttığı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın “Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır” dediği kent olan Beyşehir’i tanıtmak için Belediye olarak yeni bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Tarihte, Eşrefoğlu Beyliği’nin yazlık başkenti, Eşrefoğlu Süleyman Bey’in nazargahı olan Beyşehir’i her yönüyle tanıtmak ve ilçeyi turizme kazandırabilmek için kolları sıvadıklarını vurgulayan Özaltun, bunun ilk yolunun da ilçeyi tanıtıcı bilgi, belge ve görsellerin yer aldığı kitap, rehber, katalog, broşür gibi yayınları hazırlatıp ilçenin ziyaretçileriyle buluşturmaktan geçtiğini ifade etti.

Fotoğraf ve görsellerle de desteklenen, İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan turizm rehberinde Beyşehir coğrafyasını içeren dev bir harita olduğunu ve ilçenin tarihi, kültürel değerleri, turistik faaliyet alanı ve görülmesi gereken yerlerin burada nokta olarak da gösterildiğini anlatan Özaltun, şunları kaydetti:

“Turizm rehberi çalışmamızın içeriğinde Beyşehir’in tarihi geçmişinden kısaca bahsedilirken, aynı zamanda milli park olan bölgede gerçekleştirilebilecek tekne turları, avcılık, su sporları, fotoğrafçılık, doğa yürüyüşleri, amatör balıkçılık, off-road, yamaç paraşütü, dağcılık gibi aktiviteler görselleriyle yer alıyor. Beyşehir bu yönleriyle de ön plana çıkarılıyor. Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ile ilgili bilgilerin de yer verildiği rehberde, tarihi Eşrefoğlu Camisi, bedesten, Eşrefoğlu Hamamı, kale kapısı, Taşköprü, İsmail Ağa Medresesi, Bayındır Camisi, Kubad Abad Sarayı, Kızkalesi ve Adası, Anamas Dağları, Karagöl, Leylekler Vadisi, Eflatunpınar Hitit Anıtı ve Havuzu, Fasıllar Kurtbeşiği Anıtı, Atlıkaya Kitabesi,Herakles Lahdi gibi görülmesi gerekli yerler ve turistik faaliyet alanları yer alıyor.”