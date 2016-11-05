Beyşehir Belediyesinden istihdama katkı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi yürüttüğü çalışmalarla mesuliyet alanındaki 67 mahalleye sadece hizmet vermekle sınırlı kalmıyor, istihdam çalışmalarına da kayda değer katkılar sunuyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, kurum olarak istihdam çalışmalarına da katkı sunmaya öbür bir tartı verdiklerini söyledi. Bu kapsamda, işe ihtiyacı olanların kurum bünyesinde istihdam edilmesi için ara sıra IŞ-KUR nezdinde girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Özaltun, bu konuda yürüttükleri çalışmalardan müspet neticeler aldıklarını belirterek, “Bu cins projeler memleketimizde yaşayan işe ihtiyacı olan insanlarımızın faydalanması adına büyük siklet talep ediyor. Hem de belediye olarak meslek ve insan gücü ihtiyacımızı bu projeleri hayata geçirerek karşılamış oluyoruz. Bu insanlarımıza istihdam imkanı sunarak, ilçemize daha fazla hizmet etmenin de önünü açıyoruz. O yüzden bu cins projeler için taleplerimiz bundan sonra da olmaya devam edecek” dedi.

Beyşehir Belediyesi’nin göreve başladığından bu yanlamasına IŞ-KUR’un topluma yardımsever programı (TYP) kapsamında 205 kişiye iş istihdamı imkanı sunduğunu vurgulayan Özaltun, “Dönemimizde 2015 yılında TYP dahilinde belediyemizin park ve bahçeler birimi ağırlıkta edinmek üzere farklı alanlara yönlendirilmiş birimlerinde 5 ve 6 ay sürelerle toplam 150 birey çalıştırdık. 6 ay süreyle çalışan işçilerimiz, sonra ek bir 3 ay daha çalışma imkanı bulmuştur. Bu yıl ise 55 birey aynı kapsamda istihdam imkanından istifade ediyor. Bu çerçevede son iki sene içerisinde 205 işe ihtiyacı olan insanımıza meslek imkanı sunmuşuz” diye konuştu. Beyşehir’de TYP zarfında iş imkanı bahşedilen şahısların asgari ücretten oluşan maaşının yanı sıra sigorta masrafının da MESLEK-KUR göre karşılandığını ve bu anlamda çalışanların Beyşehir Belediyesi’ne mali bir yükü bulunmadığını vurgulayan Özaltun, “Meslek sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek kurumumuz bünyesinde çalıştırdığımız personelimiz genelde park ve bahçe, çevre düzenlemesi ve temizliği, ağaçlandırma çalışmaları gibi işlerde mesai yaparken, aile bütçelerine de katkı maddesi imkanı buluyor. TYP programı zarfında istihdam edilenlerin büyük bölümü en çok işe gereklilik duyan kadınlardan oluşurken, bunlar aralarında 35 yaş üzeri erkekler ve fiziksel engelli insanlarımız da bu iş imkanından kullanım imkanı buluyorlar. Bu insanlarımıza program dahilinde iş konusunda öncelik tanınıyor. Beyşehir’de, sadece Belediyemiz bünyesinde değil, orman, ulusal parklar ve ulusal eğitim gibi kurumlar da bu çerçevede azımsanmayacak sayıda personel çalıştırarak istihdama önemli katkılar sunuyorlar. Kurum olarak istihdam imkanı sunduğumuz işçilerimizin aile ekonomilerine katkı maddesi sağlamalarından ve onların da meslek gücüne kazandırılmalarından nedeniyle fazla mutlu oluyoruz. Aynı şekilde onlar da çalışarak evlerine ekmek götürmenin veya aile bütçelerine katkıda bulunmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyorlar” diye konuştu.