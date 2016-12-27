Beyşehir Belediyesi'nden soba külü uyarısı

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi, vatandaşları soba küllerinin çöp konteynerleri yerine kül kovalarına dökülmesi için uyardı.

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kış döneminin gelmesiyle beraber soba külleri için özel olarak yaptırılan kül kovalarının Mahallelere dağıtımının gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Sobalar ile kazan dairelerinden çıkarılan küllerin bu kovalara dökülmesinin istendiği açıklamada şunlar kaydedildi:

” Kışın başlaması ile birlikte küllerin dökülmesi için Mahallelerimizdeki muhtelif noktalara kül kovaları yerleştirdik. Kış aylarında soba ve kalorifer küllerinin dökülmesi sonucu çöp konteynerlerimizin yanarak zarar görmemesi amacıyla başlattığımız bu uygulama konusunda vatandaşlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, küllerini çöp konteynerlerinin içerisine ya da dışına değil bu özel kovaların içerisine boşaltmalarıdır. Temizlik görevlilerimiz, mesaisi esnasında çöp konteynerlerinin yanı sıra bu kovaları da çöp nakil araçlarımıza boşaltarak katı atık toplama merkezine nakletmektedir.”