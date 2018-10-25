Beyşehir Belediyesinden spora destek

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi, Spora Tam Destek Projesi kapsamında ilçe genelindeki sportif yatırımları arttırdı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve dış mahallelerde belediye olarak bugüne kadar çok sayıda sportif tesis inşa ederek gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Spora Tam Destek Projesi çerçevesinde, 2016 yılından bugüne kadar Beyşehir genelinde çok sayıda sportif tesisin ilçeye kazandırıldığını, mevcut olanların da yeniden aktif hale gelebilmesi için bakım ve onarımdan geçirildiği aktaran Özaltun, şunları söyledi:

"Vuslat Parkı göl kıyısında hayata geçirdiğimiz spor kompleksi bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, tenis ve badminton gibi branşlarda faaliyet gösterilecek alanların yanı sıra çocuklara yönelik yüzme havuzu gibi tesisler de bulunuyor. Beyşehir'in merkez ve dış mahallelerinde çok amaçlı spor sahaları yaparken Huğlu ve Üzümlü gibi nüfus potansiyeli yüksek olan yerleşim merkezlerine kapalı halı saha da kazandırdık. Birçok mahallede kullanım dışı kalan mevcut sportif tesislerini ise bakım ve onarımdan geçirerek, yeniden gençlerin hizmetine sunduk. Son üç yılda merkez ve ilçeye bağlı taşra mahallelerine okul bahçeleri ve değişik noktalarda toplam 39 çok amaçlı spor sahası kazandırdık. Çok amaçlı sahalarla gençlerin futbol, basketbol, voleybol gibi farklı sportif branşlarda faaliyet gösterdik. Yumuşak zemine sahip bu tesislerin etrafını da 4 metre yükseklikte tel örgülerle çevirdik."

Özaltun, spor yatırımları kapsamında Üzümlü'ye kapalı halı saha kazandırdıklarını, Huğlu Mahallesi'ndeki kapalı halı saha yapımının da devam ettiğini sözlerine ekledi.