Beyşehir Belediyesinden sürücülere çorba ikramı

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi sürücülere sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye ekipleri Beyşehir Konya karayolu çıkışında polis kontrol noktasında araçları durdurarak isteyenlere çorba ikram etti. Bazı sürücüler ikram karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken yetkililere teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’da bu tür uygulamaların devam edeceğini belirterek, “İkramımız ile sürücülerimizin içini ısıtmak istedik. Hal hatır sorup sohbet ettik. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardık. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum.” dedi.