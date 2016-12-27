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Beyşehir Belediyesinden sürücülere çorba ikramı

27 Aralık 2016 Salı, 16:15

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KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi sürücülere sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye ekipleri Beyşehir Konya karayolu çıkışında polis kontrol noktasında araçları durdurarak isteyenlere çorba ikram etti. Bazı sürücüler ikram karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken yetkililere teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’da bu tür uygulamaların devam edeceğini belirterek, “İkramımız ile sürücülerimizin içini ısıtmak istedik. Hal hatır sorup sohbet ettik. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardık. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum.” dedi.

"sıcak çorba" ikramı Beyşehir Belediyesi

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