Beyşehir Belediyesinden yeni kültür hizmeti

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçenin tanıtımına karşın kültür hizmeti yayınlarına yenilerini ekliyor.

Beyşehir Belediyesi’nin Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından da desteklenen “Beyşehir, turizmle canlanıyor” projesi zarfında hazırlanan 96 sayfadan oluşan “Tarih ve Kültür Mirası Beyşehir” isimli kitap ve tanıtım katalogunda Beyşehir’i her yönüyle tanıtan resim, görsel ve bilgilere yer veriliyor. İlçenin bulunduğu konum, iklim yapısının yanı sıra tarihi Eşrefoğlu Camisi, Eşrefoğlu Hamamı, bedesten, İsmail Ağa Medresesi, Demirli Mescid, eski hükümet konağı, kale kapısı, Taşköprü, Kubadabad Sarayı, Kızkalesi ve adası, Bayındır Camisi, Bada Köprüsü, Eflatunpınar Hitit Anıtı, Fasıllar Anıtları, Herakles Lahti, Beyşehir Gölü ve adaları, Beyşehir’de günbatımı, Karagöl, Karaburun Plajı, Leylekler Vadisi gibi tarihi ve doğal güzelliklere anılan kitapta yer veriliyor. Bunların yanı sıra, Derebucak mağaraları, yörenin endemik bitkisi ve canlıları, Beyşehir ekonomisi, balıkçılık faaliyetleri, avcılık, dağcılık, bisiklet ve foto safarisi, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, off-road, yamaç paraşütü, göl turizmi ve teknecilik, su sporları, Beyşehir mutfağı, lezzet duraklarının yanı sıra Beyşehir’deki konaklama merkezleri de kitapta uzun uzadıya anlatılıyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi’nin kültür hizmetleri dahilinde hazırlanan yeni kitap ve katalog çalışmasının tamamlandığını söyledi. Beyşehir Belediyesi olarak ilçeyi başta doğal güzellikleri, kültürel ve tarihi potansiyeli edinmek üzere her yönüyle tanıtabilmek için çalışmalara sürat verdiklerini bildiren Özaltun, yeni kültür hizmetinin Beyşehir’in tanıtımına manâlı katkılar sunacağını umduklarını kaydetti.

Kitabın ön sözünde, tarih, kültür ve eşsiz doğal güzelliklerin iç içe yaşandığı Beyşehir’in, bu özelliklerini günümüze kadar devam ettirebilmiş dünyanın sayılı şehirlerinden birisi olduğunu vurguladıklarını gösteren Özaltun, 8 bin yıllık geçmişindeki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilçenin, köklü geçmişinden servet kalan tarihi yapılarıyla, muhteşem doğal güzellikleriyle ve varlıklı kültürüyle imtiyazlı bir yere sahip olduğunu anlattıklarını söyledi. Özaltun, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın Beyşehir için söylediği; ‘Cennet ya burasıdır, ya da buranın altındadır’ sözüne vurgu yaparak Anadolu’nun ortasında saklı kalmış bir cennet olan Beyşehir’in benzersiz güzelliklerine tanıklık etmeyi ve her köşesinde yaşamın hakiki güzelliklerini keşfetmeyi isteyenleri söz konusu kitap aracılığıyla gizli cennet Beyşehir’e ziyafet ettiklerini de sözlerine ekledi.