Beyşehir Belediyesinin 2017 yılı fiyat tarifeleri belirlendi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi’nin 2017 yılında uygulanacak fiyat tarifeleri muhakkak oldu.

Meclis toplantısında, Beyşehir Belediyesi’nin 2017 yılı tahmini gelir gider bütçesi de 57 milyon 865 bin lira olarak tespit edildi. 2016 yılında 46 milyon 900 bin lira olan bütçede yılbaşı itibariyle yüzde 23,3 oranında artışa gidildi. Beyşehir Belediyesi Meclisi’nin son oturumunda 2017 yılının belediye fiyat tarifeleri ve 2017 yılı gelir gider bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan toplu ulaşım fiyat tarifeleri de ele alındı. Toplantıda, bir takım tarifelerde ödenti artışına gidilirken, bazılarında ise ücretler değişmedi. Beyşehir Belediyesi’nin yeni yıldan itibaren yürürlükte olacak evrak verilmesi harçları, tepe hakkı-kat mülkiyeti, ses yayın ücreti, mezbahada hayvan kesim ücretleri, fen işleri ücretleri, şantiye imalatları, fenni araç, arazöz ve itfaiye ücretleri, iş makineleri ücretlerinden oluşan tarifeleri toplantıda görüşülerek baştan belirlendi.