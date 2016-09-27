Beyşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesince asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, yaz başında alınan sathi kaplama asfalt makinesinin kullanılmaya başlamasının ardından çalışmaların daha da hızlandığını belirtti.

Yaz döneminde ilçe merkezinde Müftü Mahallesi’nden başlayan asfalt çalışmalarının ihtiyaç bulunan diğer mahallelerde de devam ettirildiğini anlatan Özaltun, şunları kaydetti:

“Müftü Mahallemizde bu yıl yaz döneminde 33 bin 200 metrekare yolu soğuk asfaltla kapladık. Bahçelievler Mahallesi Babakovdu mevkisinde 10 bin, Yeni Mahalle’de 2 bin metrekarelik yol asfalt oldu. Şimdi çalışmaları dış mahallelerde yoğunlaştırdık. Amacımız vatandaşlarımızı yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmak. Belediye olarak sadece soğuk asfalt değil, sıcak asfalt çalışmalarına da ağırlık verdik. Çalışmalar havalar müsade ettiği sürece devam edecek.”