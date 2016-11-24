Beyşehir Belediyesinin yaşlılara evde bakım hizmeti

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaşlılara yönelik başlattıkları evde bakım hizmeti uygulamasının, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada evde bakım hizmeti uygulamasının yerel seçimlerde vaatleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Bunu seçim sonrası hemen faaliyete geçirdiklerini ifade eden Özaltun şunları kaydetti:

“Belediyemizin hayata geçirdiği yeni uygulama ile yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam standardı ve kalitesi yükseltildi. Bu alanda görev yapan çalışanlarımız, 200 aileye destek veriyor. Bu birim, bakıma muhtaç insanlarımızın kaldıkları evlerinde temizlik hizmetinden, yemeğinin yapılmasına kadar, hatta tırnaklarının kesimi ve saç sakal tıraşı gibi kişisel temizlik işlemleri de dahil tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu uygulama tuttu. Geri dönüşler çok güzel. Bu da bizleri mutlu ediyor.”