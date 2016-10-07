Beyşehir cezaevinde tatbikatı

KONYA (AA) – Beyşehir A3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Beyşehir A3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na dışarıdan saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine cezaevine çok sayıda polis, jandarma, 112 ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Üstün de cezaevine geldi.

Güvenlik güçlerinin bir bölümü cezaevinin çevresini sararken, ekiplerin geriye kalanı ise cezaevine giriş yaptı.

Beyşehir cezaevi önünde yaşanan hareketli dakikalar, ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlar arasında ise heyecan yarattı.

Polis, jandarma, ambulans ve itfaiye araçlarının sirenlerini çalarak peş peşe cezaevine geldiğini gören vatandaşlar, panikle ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Ekipler de cezaevine geldiğinde yapılan ihbarın bir tatbikat gereği olduğunu öğrendi.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, ekiplerin ihbarın ardından varış noktasına reaksiyon süresi test edildi, mahkumların kaldığı koğuşlarda ise Cumhuriyet Başsavcısı Buğra Türker ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Küçükaslan nezaretinde arama da gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, suç ve suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.