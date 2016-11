Beyşehir Fasıllarda at yarışlarıyla tarih yeniden canlanacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Konya’nın Beyşehir ilçesine alt Fasıllar Mahallesi’nde beygir yarışlarıyla tarihi her tarafta canlandırabilmek için bir proje çalışması başlattı.

Türkiye Jokey Kulübü’nden Beyşehir ilçesine gelen yetkililer, ilçeye yan Fasıllar Mahallesi’nde at yarışı yapılabilecek bir pistin oluşturulabileceği uygun alanlar aradı, tarihi kentte incelemede bulundu.

Fasıllar Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 2 bin takvim geçmişe sahip kaya oyma Lukuyanus Anıtı’ndaki kitabede, at yarışlarının kurallarının yazılmış olduğuna ilişkin basına yansıyan haberlerin peşinde harekete geçen Türkiye Jokey Kulübü yönetimi bu coğrafyada bir proje hayata geçmek için çalışma başlattı. TJK’nden gelen yetkililer, Fasıllar Mahallesi’nde tarihi Hitit Misthia kentinde çözümleme yaptı.

Fasıllar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Kibar ile Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkililerinin de eşlik ettiği ziyarette, yörede Türkiye çapında rahvan at yarışlarının yapılabileceği bir alan arayışına giren yetkililer, bu konuda ilçe merkezinde Soğla bölgesinde geçmişte rahvan at yarışlarının yapıldığı pist ve çevresindeki uygun alanları da inceledi. Yetkililerin, yaptıkları seyahat ve incelemeye ilişkin hazırlayacakları raporu Türkiye Jokey Kulübü’ne sunacağı öğrenildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, bir süre önce basına da yansıyan son açıklamasında, Fasıllar’daki halk müziği arasında Kurtbeşiği Anıtı olarak bilinen Lukuyanus Anıtı’nın çevresinde tarihte beygir yarışlarının düzenlendiğini, at kabartmasının yer aldığı anıtta, kabartmanın aşağı yer alan kayada Grekçe yazılmış kitabede yarış kurallarının anlatıldığını kamuoyu ile paylaşmıştı.