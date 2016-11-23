Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi yurt binası ve spor salonuna kavuşuyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Fetullah Bayır Fen Lisesi 200 karakter yurt binası ve spor salonuna kavuşuyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, okul binasının hemen yanı başında yapım çalışmaları aralıksız yurt binası ve spor salonu inşaat alanında incelemede bulundu. Fetullah Bayır Fen Lisesi Müdürü Bilal Alperen’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir’in eğitim kadrosu ve başarısıyla ilçenin en favori okullarından birisi olan Fen Lisesi’nin yakın zaman içerisinde eksikliği hissedilen yurt binası ve spor salonuna kavuşacağını söyledi. Beyşehir’deki Fen Lisesi’ne ilçe dışından da öğrenciler geldiğini vurgulayan Özaltun, bu öğrencilerle ailelerinin Beyşehir’i tercihinde konaklayacak bir yurt binası ve sosyal alanlarının bulunmasının çok etkili olduğunu dile getirdi. Lisenin yurt binası ve spor salonu ihtiyacının giderilmesi ile bu okulun daha çok seçim edilir bir noktaya geleceğini anlatan Özaltun, “Fetullah Bayır Fen Lisemiz zaten Türkiye genelinde başarısıyla emsali okullar arasında üstteki noktalarda. Bundan sonraki süreçte yeni kazanımlarıyla galibiyet çıtasının daha da üstteki seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Bu anlamda da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürümüze ve eğitim kadrosuna çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Beyşehir Belediyesi olarak da gerek sosyal alanların yapılması, gerekse sosyal aktivitelerin daha da üstteki noktalara çıkması konusunda İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğü’ne ve bünyesindeki eğitim kurumlarına her türlü desteği verdiklerini, bundan sonradan da vermeye devam edeceklerini aktaran Özaltun, “Devletimiz burada 200 şahsiyet bir öğrenci yurdu ve spor salonu yapılması için yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırımı okulumuza ve ilçemize kazandırıyor. Çocuklarımız burada denize nazır bir yerde eğitim görüyor. İnşallah, buradan çok başarılı öğrenciler mezun olarak ülkemizin değişik yerlerinde bu vatana, millete en güzel hizmetleri vereceklerdir. Bu yurt binası ve spor salonunun hayata geçirilmesinde katkı maddesi ve destek sunan, emeği geçen ilk olarak AK Parti Konya Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu olmak üzere, devletimizin ilgili kurumlarındaki bütün isimlere ilçem halkı olarak ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.