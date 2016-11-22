Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi yurt ve spor salonuna kavuşuyor

KONYA (AA) – Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi, 200 kişilik yurt binası ve spor salonuna kavuşuyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, okul binasının yanında yapım çalışmaları devam eden yurt binası ve spor salonu inşaat alanında incelemede bulundu.

Fetullah Bayır Fen Lisesi Müdürü Bilal Alperen’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özaltun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir’in eğitim kadrosu ve başarısıyla ilçenin en gözde okullarından birisi olan Fetullah Bayır Fen Lisesi’nin yakın zamanda eksikliği hissedilen yurt binası ve spor salonuna kavuşacağını söyledi.

Beyşehir’deki fen lisesine ilçe dışından da öğrenciler geldiğini vurgulayan Özaltun, şöyle konuştu:

“Bu öğrencilerle aileleri, Beyşehir’i tercihinde konaklayacak bir yurt binası ve sosyal alanlarının bulunması çok etkili. Lisenin yurt binası ve spor salonu ihtiyacının giderilmesi ile bu okul daha çok tercih edilir bir noktaya gelecek. Fetullah Bayır Fen Lisemiz zaten Türkiye genelinde başarısıyla emsali okullar arasında üst noktalarda. Bundan sonraki süreçte yeni kazanımlarıyla başarı çıtasının daha da üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Bu anlamda da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürümüze ve eğitim kadrosuna çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

Beyşehir Belediyesi olarak da gerek sosyal alanların yapılması, gerekse sosyal aktivitelerin daha da üst noktalara çıkması konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bünyesindeki eğitim kurumlarına her türlü desteği verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini aktaran Özaltun, “Devletimiz, burada 200 kişilik bir öğrenci yurdu ve spor salonu yapılması için yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırımı okulumuza ve ilçemize kazandırıyor. Çocuklarımız, burada denize nazır bir yerde eğitim görüyor.” diye konuştu.