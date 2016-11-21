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Beyşehir Göl Feneri Derneğinden arabaşı etkinliği

21 Kasım 2016 Pazartesi, 14:30
Beyşehir Göl Feneri Derneği'nden arabaşı etkinliği

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KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Göl Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, “Arabaşı Gecesi” düzenledi.

Derneğin aşevinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara yöresel arabaşı ikram edildi.

Dernek Başkanı Hasan Takavcı, yaptığı konuşmada, ilçede gönüllü üniversite öğrencilerinin de verdiği destekle her yıl geleneksel olarak düzenledikleri aşevi etkinliğine bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.

Dernek olarak gençlerle işbirliği halinde çeşitli projelere imza attıklarını, bunlar arasında hasta ziyareti projesinin önemli yer tuttuğunu da dile getiren Takavcı, “Beyşehir’de bulunan üniversite öğrencileriyle 4 yıldır hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde üniversite öğrencilerimiz ön planda. Beyşehirli hemşehrilerimizi de düzenlediğimiz bu hasta ziyaretlerine katılmaya davet ediyoruz.” dedi.

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