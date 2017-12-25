Beyşehir Gölü etrafındaki kültürel miras ve adalar üniversite öğrencilerine tanıtıldı
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Beyşehir Ali Akkanat Kampüsünde bulunan yüksekokul ve fakültelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen gezi programıyla Beyşehir Gölü etrafında bulunan tarihi ve kültürel mirasın yerinde görülerek tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi. Özaltun, “Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın ’Cennet ya burasıdır ya da buranın altında’ dediği, tarih ve kültürel miras yönünden oldukça zengin olan ve doğal güzellikleri ile ağırladığı ziyaretçilerini adeta büyüleyen ve kendisine hayran bırakan güzelim ilçemizi, Beyşehir’e okumak için dışarıdan gelen öğrencilerimize daha iyi tanıtabilmek amacıyla kurum olarak birtakım etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren fakülte ve yüksek okullara bu yıl başlayan öğrencilerimize yönelik olarak eğitim döneminin başlarında kültür ve tarih gezisi düzenlemiştik. Bu son gezi programımızı ise daha geniş katılımlı ve daha kapsamlı olarak gerçekleştirdik. Belediyemiz tarafından tahsis edilen iki otobüsle gerçekleştirilen gezi programına yükseköğrenim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri nezaretinde katılan üniversite öğrencilerimiz Beyşehir Gölü etrafında bulunan tarihi mekanları ziyaret ederek yakından görme ve tanıma imkanı buldu. Bu çerçevede, gezi güzergahı arasında Beyşehir’deki tarihi Kubadabad Sarayları, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı’nın yanısıra, Beyşehir Gölü’ndeki Mada Adası, Hüyük’teki Sonsuz Şükran Köyü ile Fasıllar Anıtları gibi mekanlar yer aldı. Söz konusu gezi programıyla Beyşehir Gölü ve yakın kıyısındaki adaları da öğrencilerimiz seyahat ederken görmüş oldu. Yaklaşık 220 kilometre süren kültür gezisi çerçevesindeki yolculuk esnasında öğrencilerimize gördükleri mekanlar hakkında ayrıntılı bilgiler de verildi” dedi.
Özaltun, belediye olarak bu tür gezi programlarının bundan böyle de sürdürüleceğini sözlerine ekledi.
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Beyşehir Gölü etrafındaki kültürel miras ve adalar üniversite öğrencilerine tanıtıldı
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