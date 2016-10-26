Beyşehir Gölü kıyılarına balıkçıl sürüsü akını

KONYA (AA) – Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda sürüler halinde beslenen balıkçıl türleri, kuş severler ile kuş fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin kuş cennetleri arasında yer alan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda yaşam süren su kuşu popülasyonunun giderek arttığı bildirildi.

Beyşehir Gölü’nün kıyılarını mesken tutan balıkçıl sürüleri, sazlıklar arasındaki sığ sularda avladıkları balık, kurbağa ve böceklerle besleniyor. Karaburun sazlıkları arasında sürüler halinde görülen değişik türdeki balıkçıl kuşları, görenlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu Başkanı Seyit Konyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü kıyıları ile çevresinin son yıllarda kuş fotoğrafçılığı için en ideal yerlerden birisi haline geldiğini söyledi.

Konyalı, “Beyşehir’de kuş çeşitliliği çok fazla. O yüzden kuş severler için önemli bir potansiyel ve zenginliği barındırıyor. Kuş fotoğrafları çekerken bugünlerde Karaburun plajının arkasındaki çok geniş bir alana sahip olan sazlıklar arasındaki sığ sularda yüzlerce ak ve gri balıkçıl sürüsünü bir arada gözlemledik. Burasının onların beslenmeleri için önemli bir potansiyel oluşturduğunu düşünüyoruz.” dedi.

