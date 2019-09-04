Beyşehir Gölü kıyılarında düzenleme çalışmaları yürütülecek
KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında Beyşehir Gölü kıyılarında kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirmek istedikleri proje ve çalışmaları anlattı.
Geçmiş hizmet dönemlerinde olduğu gibi Beyşehir Gölü kıyılarının çehresinin değişmesi ve daha yeşil bir dokuya bürünmesi için yeni dönemde de birtakım çalışmalar yürüteceklerini anlatan Başkan Bayındır, sadece ilçenin ya da bölgenin değil Türkiye’nin hatta dünyanın büyük bir değeri olan Beyşehir Gölü’nün korunması ve kıyılarının daha güzel bir görünüme kavuşturulmasıyla birlikte çehresinin değişimine büyük önem verdiklerinin altını çizdi.
Bu çerçevede, kent merkezinin kıyılarında saz kesim çalışmalarına bu dönemde de ağırlık vereceklerini vurgulayan Bayındır, terörle mücadele için bundan önceki dönemde Iğdır iline gönderildikten sonra teröristler tarafından faal dışı bırakılan saz kesme makinesinin tamir sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
Saz kesme makinesi olmamasına rağmen göl kıyılarında bu yönde çalışmaları insan gücüyle yürütmeye başladıklarını vurgulayan Bayındır, makine gelip mesaiye başladıktan sonra ise kıyılarda faaliyetlere daha da hız kazandırmayı planladıklarını söyledi.
Toplantıda, konuşmaların ardından gündemdeki diğer konular görüşülerek karara bağlandı.
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Beyşehir Gölü kıyılarında düzenleme çalışmaları yürütülecek
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