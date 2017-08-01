Beyşehir Gölü üzerinde yeni eğlence

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı jetboat, adrenalin tutkunlarına göl üzerinde yeni eğlence ve heyecan kaynağı oldu.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Beyşehir ilçe merkezinde, su sporu aktivitelerini daha da canlandırmak amacıyla ilçeye kazandırılan jetboat, yaz hareketliliğinin artmasıyla ilgi görüyor.

Beyşehir Belediyesinin göl üzerinde başlattığı jetboat turları, kıyılarda adrenalin tutkunlarına heyecanlı ve keyifli anlar yaşatırken, renkli görüntüler oluşturuyor. 10 santimlik su yüzeyinde bile ilerleyebilen, 100 kilometre hıza ulaşabilen ve bu süratle aynı anda 360 derece devrilmeden güvenli bir şekilde dönüş yapabilen jetboat, göl üzerinde su sporu aktivitesinden yararlanmak isteyenlerin ilgi odağı haline geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 kişi kapasiteli jetboatla yaz mevsiminin gelmesiyle göl kıyılarında turlara başlandığını söyledi.

Öğrencilerin jetboat turlarından indirimli istifade edebildiğini ifade eden Özaltun, jetboat turlarının gün içerisinde saat 11.00’den 20.00’ye kadar devam ettiğini kaydetti.