Beyşehir Gölü’nde avlanmaya kar molası
Beyşehir ilçesi, yağan karın ardından bembeyaz bir görüntüye büründü. Kar yağışı sebebiyle Beyşehir Gölü’nde balıkçılar da avlanmaya ara verdi. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşmesi üzerine balıkçılar, günü mesai yapmadan geçirdi. Beyşehir kent merkezinde, kayıklarının bulunduğu limanlarına gelen bazı balıkçılar ise teknelerine dolan karları temizledi. Kar yağışı sonrası aç kalarak göl sahiline akın eden martılar da vatandaşların attığı bayat ekmek parçalarıyla beslendi. Martılar, havaya atılan ekmekleri kapabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Çocuklar tepsi ve naylonlarla karda kayıp eğlendi
Beyşehir’de hafta sonu tatilini fırsata çeviren çocuklar da, kar yağışı sonrası soluğu sokaklarda alarak durumu eğlenceye dönüştürdü. Eğimli ve dik yokuşla yollarda kalabalık oluşturan çocuklar, tepsiler ve altlarına serdikleri naylonlar üzerinde kaymanın keyfini yaşadı.
Öte yandan, kar yağışıyla birlikte fotoğraf tutkunları ise, göl kıyılarına gelerek en güzel kar manzarasını çekebilmek için yerini aldı.
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