Beyşehir Gölü'nde balıkçılar avlanmaya “paydos” dedi

KONYA (AA) – Ağır kış şartları nedeniyle kısmen donan Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avcılığı faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erol Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önemli tatlı su balıkçılığı merkezlerinden Beyşehir Gölü’nün kıyılarında yoğun buzlanma olduğunu söyledi.

Balıkçı teknelerinin kıyılarda mahsur kaldığını belirten Erdoğan, “Son kar yağışının ardından Beyşehir Gölü kıyıları yeniden buz tabakasıyla kaplandı. Gölün yüzeyinde büyük bir alanın buzla kaplanması balıkçılık faaliyetlerini tamamen bitirdi. Bir süredir sınırlı sayıda avcının gerçekleştirdiği mesai de noktalanmış oldu.” dedi.

İlçedeki balıkçıların deniz balığı satmaya başladığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Elinde stok olan varsa satışa sunabiliyordur ama tatlı su balığı avcılığına ara vermiş durumdayız. Gölün buzla kaplanmasının birçok faydası var. Popülasyonu artan gümüş balığı özellikle sığ kesimlerde yaşam sürüyor. Diğer türlerin larva ve yumurtalarıyla beslenen gümüş balığı, buzlanma nedeniyle azalıyor. Ayrıca su seviyesinin yükselmesinin de balıkçılığı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz.”

– Donmasın diye ağları topladılar

Çiftlik Mahallesi’nde balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan, ağır kış şartları nedeniyle ava çıkamadıklarını ifade ederek, “Sabah birkaç arkadaşımız buzları kırarak açıklara doğru gitti. Onlar da donup zarar görmemesi için ağları toplamaya gittiler. Limandaki teknelerimiz karla dolmuş durumda. Bu şartlarda avcılık yapmak imkansız. Teknelerimizin ve av malzemelerimizin bakımını yapmaktan başka mesaimiz yok. Yeniden göle açılacağımız günleri dört gözle bekliyoruz.” diye konuştu.