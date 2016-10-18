Beyşehir Gölünde elektro şokla avlanmaya droneli operasyon

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, gölde elektroşokla avlanan balıkçıların kullandığı plakası silinen tekne ile içerisindeki firari avda kullanılan malzemeler drone kamera ile gökyüzünden alan taraması yapılarak bulundu.

Edinilen bilgiye takriben, Beyşehir Gölü’nü korumakla görevli Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, göl üstünde rutin denetleme görevini icra ederken kıyıdaki sazlık alana yakın açıklarda yasak olmasına rağmen elektro şok cihazı yöntemiyle avlandığından kararsızlık ettiği bir balıkçı teknesini peşine düşüp takip altına aldı. Ama, sazlıklar arasına girerek gözden kaybolan tekneye varmak için seferber olan ekipler, botun sazlıklar arasına girme kabiliyeti olmaması nedeniyle bölgede takibini sürdürürken diğer yanlamasına da avcıları yakalayabilmek için Beyşehir Belediyesi’nden de drone kamera desteği talebinde bulundu. Soğla bölgesindeki kıyıya polis ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri denetim ekipleri de sevk edildi. Göl kıyısında uçurulan drone kamera, sazlıklar üzerinden gösterme alarak bölgede geniş alanda tarama gerçekleştirdi. Polis ve su ürünleri denetim ekipleri, drone kamera ile çıplak gözle görülmeyen sazlıklarla astarlı alanda tekne ve içerisindekileri bulabilmek için seferber oldu. Su ürünleri kontrol ekipleri suları çekilen kıyı kesimde yayalara ait olarak sazlıkların arasına intikal ederken, ekipler kamışlar arasında uzun süre çizmelerle olarak arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalar sonucunda ekipler, sazlıklarla çizgili bölgede bir süre daha sonra plakası silinen bir balıkçı teknesi ile karşılaştı. Teknede yapılan aramada içerisinde elektroşokla avcılıkta kullanılan 2 akü, akü temas kabloları ile avlanan balıkları tekneye aktarmada kullanılan bir kepçe ile içerisinde avda kullanımı yasaklanmış olan ağ göz aralığı ufak 500 metre misina ağ ele geçirildi. Ekipler, elektro şok cihazını da yanında alarak kayıplara karışan avcı ya da avcıları yakalamak için de alıştırma başlattı. Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı’nın konuşlu olduğu limana çekilen plakası silinen teknenin motor hızlı numarasını alan jandarma ekipleri, teknenin sahibine ulaşmayı başardı. Kendisinin ava çıkmadığını ve olayla ilgisi olmadığını ileri süren tekne sahibi, emanet olarak verdiği yakınının ismini jandarmaya verince İ.G. hakkında gölde yasak olan elektroşokla avcılık yapmaktan hukuki operasyon yapıldı. Jandarma ekipleri, İ.G.’ye 2 bin 240 lira ceza keserken, avlanılan sahanın milli park olmasından dolayı canice miktarı iki katı olan 4 bin 480 lira olarak uygulandı.