Beyşehir Gölü'nde “Eskimo usulü” balık avı

KONYA (AA) – Şiddetli soğuklar nedeniyle kısmen buz tutan Beyşehir Gölü’nee tekneyle açılamayan balıkçılar, “Eskimo usulü” balık avlıyor.

Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nün yüzeyinin büyük bölümü, aşırı soğuklar dolayısıyla bir süre önce dondu.

Gölün kıyılarında buz kalınlığının giderek artması ve üzerinin de karla kaplamasının ardından balıkçılar, tekneyle ava çıkamadı. Kalın buz tabakasıyla kaplanan kıyılara gelen balıkçılar, buzu baltayla kırıp göl donmadan önce serdikleri ağlarla balık avladı.

Yaklaşık 30 santimetre kalınlıktaki buzu kırdıktan sonra açtıkları deliğe uzattıkları sırıklarla ağlarını bulup çıkaran balıkçılar, ağlara takılan balıkları topladı.

– “Buzun arasında ekmek arıyoruz”

Balıkçı Adem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağlarını gölün buz tutmadığı Aralık ayında açıklardaki sazlıkların önüne serdiklerini belirtti.

Göl donunca tekneyle açıklara gidip avlanamadıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Hal böyle olunca, daha önce sazlık kenarlarına serdiğimiz ağları buzun altından çıkararak üzerine takılan balıkları topluyoruz. Yani bir anlamda Eskimo usulü avlanıyoruz. Buzun arasında ekmek arıyoruz. Geçim kaynağımız bu, yapacak birşey yok. Buzu baltayla kırmak haliyle zor ama her işin kendine göre bir zorluğu, güzelliği var.”

Balıkçı Uğur Uyanık ise avlanırken üşüyen ellerini ısıtmak için de göl yüzeyindeki kamışlardan yararlandıklarını dile getirerek “Burada doğal kamışla ısınıyoruz” dedi.