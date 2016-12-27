Beyşehir Gölü'nde “kartpostallık” manzaralar

KONYA (AA) – Beyşehir’de dün yeniden etkili olmaya başlayan kar nedeniyle, ilçe bembeyaz bir görüntüye büründü. Buz tutan Beyşehir Gölü kıyılarında da kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

Gölün özellikle sahil kesimi, tarihi Taşköprü ve BSA kanalı da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Buzla kaplı olmasına rağmen balıkçılık faaliyetlerine ara vermeyen az sayıda balıkçı da göl üzerinde ekmek mücadelesi veriyor.

Balıkçılar, sırıklarla buzları kırarak, saatlerce verdikleri zorlu uğraşın ardından, avlanabilmek için tekneleriyle açıklara doğru ilerlemeye çalışıyor. Yağış sonrası karla dolan birçok balıkçı teknesi de limanlarında bekliyor.

Beyşehir Gölü kıyılarının buzla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan su kuşları da göl kıyısına gelen vatandaşların attığı ekmek ve simit parçalarıyla besleniyor.