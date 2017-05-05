Beyşehir Gölünde şişme botla olta avı yapan 9 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye takriben, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ile İlçe Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri yoklama görevlileri Beyşehir Gölü Yeşildağ açıklarındaki Hacıakif Adası yakınlarında su ürünleri denetim teknesiyle denetleme gerçekleştirdi. Denetimlerde, kendilerini görür görmez botun motorunu çalıştırarak uzaklaşmaya çalışan avcıları fark eden ekipler, kişilerin peşine düştü. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın arkasında 9 avcı yakalandı. 9 olta avcısı hakkında operasyon yapılırken, kişi başı 339 lira yönetimsel para cezası uygulandı. Sahanın ulusal park alanı olması nedeniyle avcılara kesilen cinayet miktarı iki kat artırılarak 678 liraya yükseldi. 9 kişiye toplam 6 bin 102 liralık cinayet kesildi.

Beyşehir Gölü’nde 1 Mayıs’tan itibaren sadece sudak (levrek) balığı avlanmak şartıyla kıyılarda kesin yerlerde olta avcılığı yapılmasına müsaade ediliyor. Şişme bot ve teknelerle göle açılarak ya da adalarda avlanma olta ile dahi olsa yasaklanmış dahilinde yer alıyor.