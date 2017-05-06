Beyşehir Gölüne 450 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Yavru sazan balıklarının göl sularıyla buluşturulması öncesinde Beyşehir Gölü kıyısında merasim gerçekleştirildi. Törende konuşan Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, 650 kilometrekare alanı ile Beyşehir Gölü’nün Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olduğunu söyledi. Gölün, Isparta ve Konya olmak üzere iki il, Beyşehir, Hüyük, Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç edinmek üzere 4 ilçe ve 22 yerleşim alanı ile çevrili olduğunu da belirten Baydar, alanda pullu ve aynalı sazan, tatlı su levreği (sudak), kadife ve havuz balığı ile kababurun (kızılkanat) popülasyonu nedeniyle çevre köylerde balıkçılığın geliştiğini açıklama etti. Baydar, aynı zamanda 600 ruhsatlı balıkçı ile istihdamda manâlı bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, su kaynaklarındaki nesli risk ve zorlama aşağı olan türlerin desteklenmesi gerektiğini aktaran Baydar, öbür nedenlerle hasar görebilen su ürünleri stoklarının takviyesinin, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma nedeniyle 2016 yılında “su kaynaklarının balıklandırılması” projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

“Gölde droneli denetimler başlıyor”

Ülke su kaynaklarına 2006-2016 yılları arasında, 5 bin adet Karadeniz Alabalığı, 10 bin adet Mersin Balığı, 50 bin adet Kalkan Balığı ve 49 milyon 810 bin adet Sazan yavrusu bırakıldığını açıklayan Baydar, “Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime tabi istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir cins olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Bugün de Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Imal ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından proje dahilinde üretilen 450 bin adet yavru sazan balığı yavrusu göle bırakılmıştır. Beklenen faydanın üstteki düzeyde alınabilmesi için, balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılığa yan olduğundan bırakılan bu yavruların minimum bir kere yavru vermesine olanak tanınmasını balıkçılarımızdan ve halkımızdan bekliyoruz” dedi.

Beyşehir Gölü’nde yürütülen kontrol ve kontrollere gökyüzünden de yardım tahsis etmek amacıyla havadan görüntü alma imkanı karşılayan iki droneyi kontrol yapan ekiplere görev ettiklerini söyleyen Baydar, “Dronelarla sazlıkların içerisini, kuytu noktaları ve diğer yerleri bundan sonra yoklama edeceğiz. Bunan sonradan denetimlerimizi inşallah çok daha zinde, kuvvetli ve efendice yapacağız ve gelecek nesillere balıklarımızı teslim edeceğiz ”diye konuştu.

“Hukuki olmayan yöntemlerle avcılık yapıldığında balık miktarımızı tüketmiş oluyoruz”

Törene katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, Beyşehir Gölü çevresindeki balıkçıların kendilerinden durmadan göl sularının balıklandırılması yönünde taleplerde bulunduğunu belirtti. Beyşehir Gölü’ndeki balık çeşitliliğinin ve balık miktarının azalmasından nedeniyle, özellikle Sazan balığı popülasyonunun artırılması konusunda gelen istekler üstüne harekete geçtiklerini vurgulayan Başkan Özaltun, “Yalnızca bu da yok, üreme zamanında Taşköprü’den, BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) kanalına akıcı kaybolup dışarı giden balıkların engellenmesine de karşın talepler geliyordu. Bunun üzerine, bu konudaki talepleri gerek il, gerekse ilçe müdürlüklerimize bildirdik. Bugün de il ve ilçe müdürlüğümüz göre Beyşehir Gölü’ne takriben 450 bin adet pullu sazan ve aynalı sazan yavrusu bırakıldı” biçiminde konuştu.

Bu konudaki hedeflerinin 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasındaki av yasağı döneminde mevcut balıkların üremeye katkıda bulunması ile birlikte yeni yavru balıkların da göl sularına bırakılması olduğunu aktaran Başkan Özaltun, bu sayede balık popülasyonunu daha da üst noktalara çıkacağını dile getirdi. Başkan Özaltun, geçimini balıkçılıktan sağlayanlara önemli uyarılarda da bulunarak, “Beyşehir Gölü’müzde av yasağı döneminde kaçak avcılık yapılmaması konusunda özellikle istirhamda bulunmak istiyorum. Yine, hem serbest dönemde keza de su ürünleri av yasağı döneminde bilhassa kaba avcılık olarak nitelendirdiğimiz elektroşokla avlanma yapmadan mesleklerini icra etmelerini rica ediyorum. Zira, elektroşokla ya da başka yasal olmayan yöntemlerle avcılık yapıldığında, balıkçılar olarak kendi geleceğimizi, balık miktarımızı tüketmiş oluyoruz. Bu konuda koskocoman hassasiyet bekliyorum. giderken, göle 450 bin yavru balık bırakırken, bunların 100-150’sini Beyşehir Belediyesi olarak aktaracağımız akvaryumumuzda büyüterek belediyemizi ziyarete gelen misafirlerimize de gölümüzün bu meşhur balığını gösterip tanıtmanın gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Gölü’ndeki balık neslinin korunması ve sürdürülebilir bir balıkçılığın olması konusunda kolluk kuvvetlerinin yaptığı teftiş ve kontrollerin de büyük tartma taşıdığını vurgulayan Başkan Özaltun, “Bu konuda bundan sonraki süreçte teknolojinin imkanlarından da yararlanacağız. Gerek balık yavrularının göle bırakılmasında, gerekse droneların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” biçiminde konuştu.

Yavru Sazan balıklar törenle göle bırakıldı

Konuşmaların arkasında yavru sazan balıkları törene katılan protokol göre kıyıda göl sularına bırakıldı. Törene, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Hüyük Kaymakamı Emre Zeyrek, Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Taşdemir, Konya İl Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, İlçe Müdürü Mehmet Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, kurum amirleri, tarım teşkilatı mensupları, balıkçılar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.