Beyşehir Gölü'nün kıyıları dondu

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünün kıyıları kısmen dondu.

Beyşehir Gölü kıyılarında, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Beyşehir Gölü’nde kıyı kesimlerin donması ile balıkçıların büyük bölümü ava çıkamadı. Bazı balıkçılar ise buzları kırarak zor şartlarda göle açıldı. Balıkçılar, buzlar arasında yüzlerce metre ilerledikten sonra ağlarını serebildi.

Göl yüzeyindeki buz parçaları ise adeta kutupları andırıyor.

Beyşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de ilçe merkezinde, göl sahilinde ve köprü üzerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.