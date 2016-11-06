Beyşehir Gölünün sonbahar konukları göç etti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaz döneminden beri ikâmetgâh tuttukları göl kıyılarına renklendiren flamingo sürüleri, sıcak ülkelere göç etmek üzere ilçeyi terk etti.

Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın Soğla mevkisinde suların çekilmesiyle oluşan minik göleti haftalardır yerleşim tutan ve burada dünyaya gözlerini açan yavrularını büyüten flamingolar, bölgeye veda etti. Konya Orman ve Su İşleri 8. Alan Müdürlüğü Beyşehir Ulusal Parklar Şefi Mehmet Şener, yaz aylarından bu yana yavrularıyla göl kıyılarını şenlendiren flamingoların, Kasım ayı ile birlikte daha sıcak ülkelere göç etmek üzere ilçeden ayrıldığını söyledi. Şener, flamingoların sayısının yavrularıyla birlikte 50’yi bulduğunu açıklama ederek, “Şimdiye değin göç etmeleri gerekirken, yavrularını büyütüp uçmalarını öğrenmeleri için zamana ihtiyaçları vardı. Sanıyorum bu yüzden bu yıl azıcık geciktiler. Havalar eksi değerlere akıl de bölgemizden ayrıldılar. Biz onlara, onlar da bize fazla alışmıştı. Flamingolar, kuş severlerin de ilgisini çekmişti. İnşallah seneye sayıları daha topluluk bir şekilde ilçemizde görmeyi özlem ediyoruz” dedi.

Beyşehir Resim Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı ise, kuş fotoğrafçılarının Beyşehir Gölü kıyılarında bu sene bol bol flamingo sürüsü fotoğrafı çektiğini belirterek, “Son yıllarda kuş cennetine dönüşen bölgemizde, flamingoları da bakmak bizleri çok mutlu etti” dedi.