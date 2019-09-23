Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı sporcuları ağırladı
KONYA (AA) – Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, başarılı milli sporcuları kabul etti.
Özdemir, İsveç'te yapılan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda ikinci olan Fatma Keleş ile Macaristan'da yapılan Kick Boks Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda üçüncü olan milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu'nu makamında ağırladı.
Beyşehir Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem ile sporcuların ailelerinin de eşlik ettiği kabulde Özdemir, her iki milli sporcunun da elde ettiği başarıyla Beyşehir'in gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyledi.
Özdemir, "Zeliha ve Fatma kızlarımızın Avrupa çapında elde ettiği başarılar bizleri son derece mutlu etti. İnşallah ileride kendilerinden daha büyük başarılar bekliyoruz. Bu konuda onlara güveniyoruz. Kendilerini ve antrenörlerini kutluyor, ailelerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Özdemir, milli sporculara başarıları dolayısıyla birer altın hediye etti.
-
“İdeal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum”
-
GRAFİKLİ – Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta
-
Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı sporcuları ağırladı
-
Necmettin Erkan'ın acı günü
-
Sivas'ta halk otobüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.