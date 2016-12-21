Beyşehir Kaymakamı Şahiner göreve başladı

KONYA (AA) – Beyşehir Kaymakamlığına atanan Muzaffer Şahiner görevine başladı.

Uşak’ın Banaz İlçe Kaymakamlığından son İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Beyşehir ilçesine atanan Kaymakam Muzaffer Şahiner, yeni görev yerinde mesaisine başladı.

Makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Şahiner, ilk olarak 1994 yılında Balıkesir’de Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı:

Daha sonra sırasıyla Trabzon Dernekpazarı, Siirt Pervari, Kırklareli Pınarhisar, Mardin Savur, Manisa Kula ve son olarak da Uşak’ın Banaz ilçelerinde görev yaptı.

Beyşehir Kaymakamlığına bir süredir Hüyük Kaymakamı Bayram Türker vekalet ediyordu.