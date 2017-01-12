Beyşehir kent merkezine elektrik verilmeye başlandı
KONYA (AA) – Beyşehir ilçe merkezine, yürütülen yoğun mesainin ardından elektrik yeniden verilmeye başlandı.
Kar yağışı ve tipinin ardından enerji nakil hatlarında oluşan hasar ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle 22 saat boyunca elektrik verilemeyen Beyşehir’de, MEDAŞ ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonrasında ilçe merkezine elektrik verilmeye başlandı.
Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerde ise elektrik kesintisinin son bulmasının biraz daha zaman alabileceği belirtildi.
Kar yağışı sonrası buz yükünü kaldıramaması nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan kopmalar nedeniyle Beyşehir’in dış mahallelerinin yanı sıra yakın çevresindeki Derebucak ve Hüyük ilçelerinde de elektrik kesintileri yaşanıyor.