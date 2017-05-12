Beyşehir, Konya basınını misafir etti

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesi, düzenlenen kültür gezisi programı kapsamında Konya basınını misafir etti.

Beyşehir Belediyesi, Basın Yayın Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürlüğü öncülüğünde Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Konya Basın Konseyi iş birliğiyle düzenlenen gezide, Konya’da görev yapan çok sayıda basın mensubunu Beyşehir’de ağırladı.

Gezi kapsamında Beyşehir’e gelen gazeteciler, Beyşehir Gölü üzerinde düzenlenen yat turuna katıldı, tarihi Eşrefoğlu Camisi ve Eflatunpınar Anıtı ile Yaka Manastır Tabiat Parkı’nı ziyaret etti.

Beyşehir’de “Zaman Tüneli” olarak adlandırılan Türkiye’nin en büyük eski eşyalar deposunu da gezen gazeteciler, Beyşehir’e son dönemde kazandırılan İlçe Belediyesi ile devlet yatırımlarının bazılarını da yerinde görme imkanı buldu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, gezinin bazı bölümlerinde gazetecilere eşlik ederek, ilçedeki yatırımlarla ilgili olarak bizzat yerinde anlatımlar gerçekleştirdi.

Başkan Özaltun, bir çay bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada,, BYEGM Konya İl Müdürlüğü ile Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi iş birliğiyle düzenledikleri gezi programında Konya basını ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı da Beyşehir’e düzenledikleri kültür gezisine çok yoğun bir katılımla ilgi gösteren basın mensuplarına teşekkür etti.

Konya’nın her ilçesinin çok güzel olduğunu, her yerinde farklı bir tarihi ve kültürel zenginlik olduğuna vurgu yapan Fidancı, bir başka amaçlarının da bu tür ortamlarda bir araya gelinmesine kurum olarak öncülük ederek ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sunmak istediklerini aktardı.