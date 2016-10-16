Beyşehir Kültür Merkezi tamamlanıyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, yapım çalışmalarında sona doğru yaklaşılan Beyşehir Kültür ve Hayat Merkezinde incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Davetli ve Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül’le birlikte Kültür ve Hayat Merkezine ait inşaat alanını ziyaret eden ve inşaatın son durumunu uygun görebilen Başkan Özaltun, yapımı üstlenen firmanın yetkililerinden bilgiler aldı. Belediye Başkanı Özaltun yaptığı açıklamada, hizmete girdiğinde Beyşehir’de büyük bir eksikliği ortadan kaldıracak olan Kültür ve Hayat Merkezi’nin yapımında sona yaklaşıldığını vurgulayarak Aralık ayında tamamlanacağını belirtti. Özaltun, ilçede yıllardır yapımı özlemle beklenen Kültür Merkezi ile Beyşehir Belediyesi yatırımlarına bir yenisinin daha eklenmiş olacağını aktararak, “Beyşehir’de bugüne kadar olmayan bir Kültür Merkezi de dönemimizde hizmete girmiş olacak”dedi.

Özaltun bünyesinde bin kişilik toplantı, tiyatro salonu, düğünlerin yapılabileceği salon, AVM olabilecek bir bölge, sergi ve fuaye salonu, teras, kafeterya ile 500 araçlık otoparkı bulunacak Kültür Merkezi’nin çevresindeki yeni yatırımlarla birlikte bölgede bir alımlılık merkezi oluşturacağını sözlerine ekledi.