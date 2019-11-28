Beyşehir Kültür Sanat Merkezi sanat atölyelerine dönüştü
KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Beyşehir Kültür Sanat Merkezi'nde oluşturulan odalar birer sanat atölyesine dönüştü.
Beyşehir'de üç yıldır çini sanatıyla uğraşan evli ve bir çocuk annesi İrem Şenol da çalışmalarını taşıdığı buradaki yeni atölyesinde sürdürüyor.
Şenol atölyede yaptığı açıklamada, "Hem kaliteli vakit geçirmemde, hem de üretimin güzel yüzüyle çalışıyorum atölyemde. Beyşehir'de böyle bir işin parçası olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü Beyşehir'de böyle bir imkan ilk defa sunuluyor ve ilk çini atölyesi adıyla var oluyor. Beyşehir'de kaliteli güzel vakit geçirmek, geliştirmek bizim ve hepimizin elinde. Bu ortamı hazırladık, kendinize güzel, huzurlu ve mutlu hissetmek istediğiniz her dalda varız. Kültür merkezimizde bir çok sanat dalı var, dallarımız farklı ama amacımız birlik beraberlik içerisinde, destekle Beyşehir'i farklı yerlere taşıyacağımıza eminiz." dedi.
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