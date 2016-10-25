Beyşehir Şehir Konağına kavuşuyor

İlçelere kent konağı kazandırma çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir’de şehir konağı inşaatını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası dahilinde ilçelerde kent konağı yapımını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe merkezlerinin tamamına minimum bir kültür merkezi, şehir konağı, spor salonu yatırımları kazandıracaklarını söyledi. Konya merkezin arkasında ilk olarak Ereğli’de yaptıkları şehir konağının Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak hizmet verdiğini belirten Başkan Akyürek, Akşehir, Ilgın, Cihanbeyli, Çumra ve Karapınar ilçelerinde tamamlanan şehir halkı konaklarının açılışının, toplu açılış töreni için Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar yapıldığını dile getirdi. Beyşehir ilçesindeki büyük kasaba konağı yapımının çabuk devam ettiğini kaydeden Başkan Akyürek, 3 milyon 100 bin liraya mülk olacak büyük kasaba konağında yüzme havuzu, spor salonu, iş edindirme kurs alanları ve fazla amaçlı salonlar bulunduğunu dile getirdi.

Şehir konaklarının ilçelere layık katarken insanların hayat kalitesini de artırdığını gösteren Başkan Akyürek, Beyşehir’in yanı sıra; Seydişehir, Kulu, Güneysınır, Bozkır, Sarayönü ve Tuzlukçu’daki büyük kasaba konaklarının yapımının devam ettiğini vurguladı.