Beyşehir Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde aşure etkiniği

KONYA (AA) – Beyşehir Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Ömer Bayar, etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında öğrencilere ve personele aşure ikramında bulunduklarını söyledi.

15 Temmuz’un kadın şehidinin ismini alan okulun tarihçesini anlatan Bayar, “Bilindiği gibi bu bina FETÖ’nün okullarından biriydi. Darbe girişimi sonrası yeni eğitim-öğretim yılında 15 Temmuz şehidi Türkan Tekin’in ismini aldı. Şimdi bu okulda kızlarımız öğrenim görüyor. Bu okulda geleceğin doktoru, hemşiresi, mühendisi, öğretmeni ve kısacası vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmenin gayretinde olacağız. Etkinliğe katılanlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.