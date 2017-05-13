Beyşehir standı fuarda ilgi gördü

KONYA (AA) – Beyşehir Belediyesinin Konya Kent Fuarı’nda kurduğu stant, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Beyşehir Belediyesi, Konya’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, Yangın Güvenliği ve İtfaiye Belediye Hizmet Araçları Fuarı’nda açtığı stantla yine katılımcıların ilgisini çekti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, standı ziyaret eden Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ve diğer ziyaretçilere sergilenen araç ve ekipmanlarla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Özaltun, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir’in av tüfeği sektöründe gururu olan Huğlu ve Üzümlü’de yürütülen silah sanayisinin son dönemde önemli bir noktaya ulaştığına dikkat çekerek Türkiye’nin savunma sanayinde de söz sahibi olmaya aday olduklarını kaydetti.

Fuardaki stantta Beyşehir Belediyesi kademelerinde imal edilen yer altı çöp konteyneri sistemi ve otomatik bariyer sistemleri, kamelya, ormancı masası ve banklar ile tarihi Eşrefoğlu Camii’nin minyatürü de sergilendi.