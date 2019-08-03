Beyşehir Uluslararası Göl Festivali
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, festival etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen havada paramotorla dev Türk bayrağı gösterisi ilgiyle izlendi.
Konya Hava ve Doğa Spor Kulübü'ne mensup paramotor pilotları, Beyşehir Uluslararası Göl Festivali kapsamında Beyşehir Gölü üzerinde paramotorla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
4 paramotor pilotu göl kenarından gökyüzüne havalanırken, dev Türk bayrağını taşıyan bir paramotorun gösterisi ise yerdekiler tarafından büyük ilgiyle izlendi.
Aynı zamanda Konya Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olan paramotor eğitmeni ve pilotu Veysel Aydın'ın göl kıyısından kalkış yaptığı paramator, 10 metre uzunluğu, 6 metre genişliğindeki dev Türk bayrağıyla birlikte göl üzerinde gösteri yaptı.
Gösteriyi yerden izleyen vatandaşlar 15 dakika boyunca havada kalan paramotorları dakikalarca alkışladı.
Gösterinin, Türkiye'de böylesine büyük bir dev Türk bayrağıyla yapılan ilk gösteri olduğu belirtildi.
-
Vali Ayhan, Başsavcı Uğurlu'yu ziyaret etti
-
Şehit babasının çeşme hayratı
-
Beyşehir Uluslararası Göl Festivali
-
Sıcaktan bunalan işçiler havuz inşaatında serinliyor
-
Terziler giysi tadilatıyla geçiniyor
-
Toyota’da yaz fırsatları devam ediyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]