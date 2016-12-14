Beyşehir ve Derebucukta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor

Konya’nın Beyşehir ve Derbent ilçesinde, dün akşam saatlerinden beri etkili olan ve aralıklarla aralıksız kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar yağışı ve tipi sebebiyle gece saatlerinde ulaşıma kapanan Beyşehir-Konya Karayolu’nda ulaşım sabah saatlerinde bitmiş sağlanmaya başlandı. Trafik ekipleri, Beyşehir ilçe merkezinden Konya istikametine tır ve cazibeli gibi araçların geçişine izin vermiyor. Karayolunun bir takım kesimlerinde yaşanan tipi ve yollarda oluşan sürgün nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, karayolları ekiplerinin sürgün yapan kesimlerdeki çalışmaları sürüyor. sırası gelmişken, kar yağışı ve tipi nedeniyle Beyşehir’e emrindeki Karaali Mahallesi’nde eğitime bir gün süreyle ara verilirken, Beyşehir ilçe merkezinde ise kar yağışı sonrası harekete geçen Beyşehir Belediyesi ekipleri de başlıca arterler ile eğimli caddelerde buzlanmaya karşısında tedbir nedeniyle tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yanlamasına, Derebucak ilçesine de mevsimin ilk karı düştü. Yağışın gerisinde ilçede kar kalınlığının 10 santime ulaştığı belirtilirken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde karla mücadele çalışması başlattı. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, akşam saatlerinden itibaren etkisini belirten kar yağışının ilçeyi beyaz bir görüntüye bürüdüğünü belirterek, “İlçemiz merkezi ve mahallelerimizde belediye ekiplerimiz ulaşımda ve eğitimde aksaklıklar yaşanmaması namına başlattığı yol açma, kar kürüme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.