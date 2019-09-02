Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı'dan anız uyarısı

KONYA (AA) – Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ağralı, yaptığı yazılı açıklamada, hububat ürünlerinin hasadının sona ermesinin ardından bazı çiftçilerin arazilerini yeni ekim dönemine hazırlamak için başvurduğu tarlalardaki anızın yakılması işleminin artık tarihe karışması gerektiğini belirtti.

Toprak işleme öncesinde bölgede önüne geçilemeyen anız yakma alışkanlığının bu yıl da devam ettiğini gördüklerini belirten Ağralı, "Anız yakmak doğal yaşamı yok eden çevresel bir felakettir. Anız yakıldığı zaman topraktan gelen ve tekrar toprağa dönecek olan organik madde dönüşüm zinciri kırılarak organik madde yok olmaktadır. Toprak içerisinde bulunan bitkisel üretim için faydalı, insanlığın hizmetine tahsis edilmiş olan mikroorganizmalar yok olmaktadır. Üretimi yapılan kültür bitkilerine zarar veren tarla faresi gibi zararlıların doğal düşmanı olan yılan, tilki vs.gibi hayvanlar da anız yangınlarıyla zarar görmektedir. Bu yok oluşlar, topraklarımızın verimliliğinin ve üretimin de yok olmasına sebep olan felaketlerdir." ifadelerini kullandı.

Ağralı ayrıca "Toprak işleme öncesi dekara 5 kilogram üre gübresi serpilmesi halinde anızın çürümesi sağlanabilir ve toprak verimliliği artırılabilir." hatırlatmasında bulundu.