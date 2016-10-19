Beyşehirde 15 Temmuz unutturulmuyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi göre Beyşehir kent merkezi ve bazı dış mahallelerde bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarında düzenlenen “Okullarda karnaval var” programları yoğun ilgi görürken, öğrencilere “15 Temmuz” gecesi yaşanılanlar unutturulmuyor.

Etkinliklerde, mektep bahçelerinde kurulan mobil sahne üzerinde ‘sonsuz kahramanlar’ konulu 15 Temmuz demokrasi zaferi temalı tek karakter tiyatro gösterisi sahne alırken, 15 Temmuz’un sembolü olan kahraman astsubay Ömer Halisdemir de canlandırılıyor. Programda, milletin zaferine ilişkin video görselleri de öğrencilere sahnedeki dev led ekranlar yoluyla izlettirilirken, o unutulmayacak gecenin hafızalarda yer etmesi sağlanıyor. Öğrenciler, program kapsamında gerçekleştirilen palyaço, canlandırma, illüzyon gösterileri ile neşelendirici dakikalar da yaşarken, mektep bahçelerinde kurulan şişme oyun parkından istifade ederek doyasıya eğleniyor. Öğrencilere değişik ikramlar da yapılıyor.

Beyşehir’e alt Yeşildağ, Huğlu, Üzümlü, Yenidoğan, Karaali ile Doğanbey mahallelerinde düzenlenen programlardan Doğanbey İlkokulu’nda düzenlenen “Okullarda festival var” etkinliğine Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel ile birlikte katıldı. Programı izleyen ve öğrencilere hitap eden bir konuşma yapan Başkan Özaltun, 15 Temmuz günü Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik beraberliğine göz dikmiş olan FETÖ’nün ülkenin uçağı, tankı, tüfeğiyle birlik beraberliğine kastederek alçak bir darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, “O gün Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımızın isteği ile halkımız milli iradesine sahip çıkmak için sokaklara döküldü. Beyşehir’deki okullarımızda da düzenlediğimiz ‘okullarda festival var’ programlarıyla biz 15 Temmuz’u çocuklarımıza unutturmamayı amaçlıyoruz. Beyşehir Belediyesi olarak bir organizasyon firması ile uzlaşma yaptık. Takriben 15 okulumuzda gösteri düzenliyoruz. Bu gösterinin amacı, 15 Temmuz günü yaşanan olayları video gösterisi biçiminde çocuklarımıza izah etmek, onlara değişik hediyeler vererek, onlara bu konsept içerisinde eğlenceli ve neşe saçan dakikalar da yaşatmak. Çocuklarımızın bilinçli, şuurlu, ulusal ve manevi değerlerine sahip bir gençlik olarak yetişmesi adına, 15 Temmuz’u unutturmamak namına böyle bir etkinlik düzenledik ve Beyşehir’imizin 67 mahallesinde, 15 okulunda bu gösteriler düzenlenecek. Halk Müziği iradesine sahip çıktıkları için Ömer Halisdemir’lere, Abdullah Olçok kardeşimize ve kısacası bu birlik ve beraberliğimize millet iradesine sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” dedi.