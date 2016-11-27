Beyşehirde 2016, sosyal etkinliklerle dolu dolu geçti

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, 2016 yılının ilçede sosyal faaliyetler yönünden batmış batmış geçen bir dönem olduğunu söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçede birçok hizmet üreten, yeni ve birçoğu birincil olan fazla sayıda projeyi hayata geçiren, yaptığı sıra dışı yatırımlarla adını duyurmaya başlayan Beyşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında da ses getiren ve öne çıkan bir kurum haline geldiğini söyledi.

Başkan Özaltun, 2016 yılının 11 aylık döneminde Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve ilgili diğer birimler göre müşterek olarak organize edilen tanıtım, kültürel ve yolculuk içerikli çok sayıda sosyal etkinlik ve projeye imza attıklarını söyledi. Beyşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin birincil EXPO’su olan Antalya EXPO’da 6 ay süreyle stant açarak yöresini tanıtan Konya’nın tek ilçe belediyesi olduklarını vurgulayan Özaltun, bu anlamda EXPO’da standı olan Türkiye’nin sayılı ilçelerine arasına girdiklerini söyledi.

Başkan Özaltun, Beyşehir’de salon eksikliğine rağmen fazla sayıda etkinliği 2016’nın 11 aylık dönemine sığdırmayı başardıklarını da belirterek, “2017, Beyşehir’de Belediyemizin Kültür Merkezi’nin hizmete girdiğinde inşallah sosyal faaliyetler yönünden daha da ivme kazandığı bir sene olacaktır”dedi.