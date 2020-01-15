Beyşehir'de 2019'da yapı ruhsatı verilen bina sayısında azalma
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, 2019 yılında yapı ruhsatı verilen bina sayısında azalma olduğu bildirildi.
Beyşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl Beyşehir ilçe genelinde 126 binaya yapı ruhsatı, 167 kişiye ise yapı kullanma izin belgesi verildiği belirtildi.
Açıklamada, Beyşehir’de bir önceki yıl da 331 binaya yapı ruhsatı, 218 kişiye ise yapı kullanma izin belgesi verildiği hatırlatılarak, "2019 ve 2018 yılları istatistikleri mukayese edildiğinde, ilçemizde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesinde bir önceki yıla göre 2019’da önemli bir azalma olması dikkat çekmektedir. Temennimiz, bu yıl inşaat sektörünün daha da hareketlenmesiyle beraber yapı ruhsatı verilen bina sayısının artmasıdır." denildi.
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