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Beyşehirde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü farklı alanlara yönlendirilmiş etkinliklerle kutlandı.Öğretmenler Günü münasebetiyle Abide Alanında tören düzenlendi.

26 Kasım 2016 Cumartesi, 04:19
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü farklı alanlara yönlendirilmiş etkinliklerle kutlandı.
Öğretmenler Günü münasebetiyle Abide Alanında tören düzenlendi. Buradaki törene Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, Garnizon ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yalçın Urlu, İlçe Güvenlik Müdür Vekili İbrahim Taşdemir, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Alper Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Misafir, daire amirleri,eğitim camiası mensupları ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Anıtı’na İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğü tarafından “24 Kasım öğretmenler günü” çelenginin sunulmasının arkasından İstiklal Marşı okundu, hürmet duruşunda bulunuldu. Buradaki törenin son bulmasının gerisinde kutlamalar Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ndeki programla sürdü.
Öte yandan, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, yayımladığı mesajla eğitim camiasının öğretmenler gününü kutladı.

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